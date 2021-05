Kastenhofer muss beim HFC zwei Mal zuschauen

Halle (Saale) - Für Niklas Kastenhofer ist nicht nur die Saison 2020/21 vorzeitig beendet - der Verteidiger wird dem Halleschen FC auch zum Start der Spielzeit 2021/22 nicht zur Verfügung stehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den 20-Jährigen am Montag nach seiner Roten Karte für zwei Pflichtspiele gesperrt.

Kastenhofer hatte beim 4:0-Heimsieg des HFC am Sonntag gegen den SV Wehen Wiesbaden in der 79. Minute für ein Foulspiel die Rote Karte gesehen. Der Klub hat dem Urteil des DFB bereits zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.



Zum Abschluss der Saison tritt der HFC am Samstag beim FC Bayern München II an. Der Spielplan für die kommende Saison steht noch nicht fest. In Pokalwettbewerben darf der Verteidiger aber trotz der Sperre eingesetzt werden. (mz)