Jan Shcherbakovski will weg! HFC verliert Top-Talent an Drittliga-Rivalen

Jan Shcherbakovski war einer der wenigen Gewinner beim Halleschen FC in der abgelaufenen Saison. Nun steht der 21-Jährige unmittelbar vor einem Wechsel.

Jan Shcherbakovski spielte in Halle eine gute Saison und wird den Klub nun ablösefrei verlassen.

Halle (Saale)/MZ - Zunächst war es ein wildes Gerücht in Fankreisen: Am Montagnachmittag machte in den Sozialen Medien unter Anhängern von Dynamo Dresden die Nachricht die Runde: Jan Shcherbakovski steht kurz vor einem Wechsel vom Halleschen FC zum Zweitliga-Absteiger. Wahrheitsgehalt noch unklar.