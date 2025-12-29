Im April wird Jan Löhmannsröben 35 Jahre alt, im Sommer endet sein Vertrag beim HFC. Warum Führungsspieler und Verein zueinander finden könnten.

Bleibt Jan Löhmannsröben beim HFC? Dann fällt die Entscheidung

Jan Löhmannsröben (r.) gehört zu den fleißigsten Zweikämpfern der Regionalliga Nordost. Doch mit fast 35 Jahren gewinnt er nicht mehr jedes Duell. Hat er beim HFC trotzdem eine Zukunft über die aktuelle Saison hinaus?

Halle/MZ - Hin und wieder bekommt Jan Löhmannsröben schon jetzt ein kleines Bonbon. Der Mittelfeldspieler des Halleschen FC ist seit mehr als 15 Jahren im Profifußball unterwegs, als „Traktor“ ­– Selbstbezeichnung - pflügt er über die Rasenflächen der Nation.