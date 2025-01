Halle/MZ/FAB - 28 Tore in 18 Spielen hat der Hallesche FC in der Fußball-Regionalliga geschossen. Ein ordentlicher Wert, für das große Ziel direkter Wiederaufstieg in die dritte Liga aber doch zu wenig. Daher suchen die Verantwortlichen um Sportchef Daniel Meyer nach mehr Torgefahr. Das Interesse an Serhat Polat ist belegt, der HFC hat in dieser Trainingswoche mit Manassé Eshele aber auch eine Alternative getestet.

