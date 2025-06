Halle/MZ. Der HFC trifft in der ersten Runde des DFB-Pokal auf Bundesligist FC Augsburg. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Fußballmuseum Dortmund. Die Paarung ist eine Premiere, ein Duell mit dem bayrischen Klub gab es noch nicht. Spannend: Augsburg, in der Vorsaison Zwölfter der Bundesliga, wird künftig von Ex-Angreifer Sandro Wagner trainiert, der bislang als Co-Trainer von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Gespielt wird am Wochenende vom 15. bis 18. August.

"Wir freuen uns den Bundesligisten FC Augsburg und seinen neuen Cheftrainer Sandro Wagner bei uns im Leuna-Chemie-Stadion begrüßen zu können. Wir werden bis dahin alles dafür tun, dass in der ersten Runde unseren Fans ein tolles Fußballfest geboten wird", sagt Sportchef Daniel Meyer zur Auslosung.

In der vergangenen Saison hatte der HFC mit dem FC St. Pauli ebenfalls einen Bundesligisten zu Gast und war beim 2:3 nach Verlängerung einer Sensation ganz nah. Die zweite Runde erreichten die Rot-Weißen zuletzt 2016. Damals gelang ein Sieg gegen Kaiserslautern, ehe gegen den Hamburger SV das Aus folgte.