HFC zeigt tolle Moral und holt ersten Auswärtspunkt

Köln/MZ - Der Hallesche FC ist dank toller Moral zu seinem ersten Auswärtspunkt in der dritten Liga gekommen. Nach 0:2-Rückstand erkämpfte die Mannschaft von Trainer André Meyer bei Viktoria Köln am Samstag ein 2:2-Unentschieden. Simon Handle hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht (5.). Der bei den Kölnern überragende Patrick Koronkiewicz erhöhte nach der Pause per Foulelfmeter auf 2:0 (66.). Joker Tunay Deniz brachte den HFC aber wieder heran (71.). HFC-Kapitän Jonas Nietfeld belohnte die Aufholjagd der Rot-Weißen mit seinem späten Kopfbelltreffer (89.)