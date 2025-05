Der Hallesche FC ruft seine Fans dazu auf, sich beim Saisonfinale in Greifswald als Stammzellenspender für den an Leukämie erkrankten Ex-Profi Tom Weilandt registrieren zu lassen. Was Trainer Mark Zimmermann dazu sagt.

Halle/Greifwald/MZ - Wenn der Hallesche FC am Sonntag (13.05 Uhr/MDR) im Spiel der Fußball-Regionalliga beim Greifswalder FC antritt, geht es sportlich gesehen um den maximalen Erfolg – die Rest-Chance, im Fernduell noch an Tabellenführer Lok Leipzig vorbeizuziehen.

Doch vor der Partie rückt das Sportliche, die Frage der Meisterschaft, in den Hintergrund. Es geht um weit mehr: um Leben. Der HFC ruft seine Fans auf, sich beim Spiel in Greifswald an einer Typisierungsaktion für den erneut an Blutkrebs erkrankten Ex-Profi Tom Weilandt zu beteiligen.

Tom Weilandt ist wieder an Krebs erkrankt

Die Möglichkeit auf eine Registrierung wird es auch im Gästeblock geben. „Wer am Sonntag vor Ort ist: Bitte nutzt die Gelegenheit“, schreibt der HFC. Der frühere Spieler des Greifswalder FC, von Hansa Rostock und dem VfL Bochum hatte im Dezember 2024 erstmals öffentlich gemacht, dass er an Leukämie erkrankt ist. Ende April 2025 informierte er über Instagram, dass die Krankheit zurückgekehrt ist. Die Hoffnung richtet sich nun auf die Suche nach einem passenden Stammzellenspender.

HFC-Trainer Zimmermann ist als Stammzellenspender registriert

„Das steht über allem. Das rückt das Spiel in den Hintergrund. Beide Fanlager sind vereint – das hat dann nichts mehr mit einem sportlichen Aufeinandertreffen zu tun“, betonte HFC-Trainer Mark Zimmermann vor dem Spiel. Er selbst ist bereits als Stammzellenspender registriert.

Auch rund um das Pokalfinale gegen Lok Stendal am 24. Mai wird es eine Typisierungsaktion geben – diesmal für Ronald, einen HFC-Fan, der unter dem Spitznamen „Rondo“ bekannt ist und ebenfalls gegen eine schwere Erkrankung kämpft. Von 11.30 Uhr bis zum Anpfiff um 14.30 Uhr sowie eine Stunde nach Spielende haben Zuschauer die Möglichkeit, sich typisieren zu lassen.