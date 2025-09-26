HFC will Angstgegner FSV Zwickau entschlossen entgegentreten: Doch die Personalnot wird größer

Die Rot-Weißen treffen mitten in der eigenen Schwächephase auf die Zwickauer. Der letzte Sieg bei den Sachsen liegt 18 Jahre zurück. Wie die schwarze Serie nun der Bilanz und personellen Sorgen zum Trotz gebrochen werden soll.