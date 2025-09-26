HFC will Angstgegner FSV Zwickau entschlossen entgegentreten: Doch die Personalnot wird größer
Die Rot-Weißen treffen mitten in der eigenen Schwächephase auf die Zwickauer. Der letzte Sieg bei den Sachsen liegt 18 Jahre zurück. Wie die schwarze Serie nun der Bilanz und personellen Sorgen zum Trotz gebrochen werden soll.
26.09.2025, 15:50
Halle/MZ - Die Schocktherapie, Psychologen sprechen auch von Konfrontationstherapie, ist die schonungslose Konfrontation mit der Realität. Ein Patient wird seiner größten Angst ausgesetzt und soll so lernen, sie zu besiegen.