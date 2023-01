Warum Alexander Winkler zuletzt vereinslos war und nun beim HFC spielt

Mit Alexander Winkler verpflichtet der Klub den gesuchten erfahrenen Abwehrmann. Was sich der Neue vornimmt und was er zu seiner letzten Station sagt.

Alexander Winkler trainierte am Mittwoch erstmals beim Halleschen FC.

Halle (Saale)/MZ - Viel Anlaufzeit brauchte Alexander Winkler nicht. Die Einheit am Mittwochvormittag beim Halleschen FC hatte erst seit wenigen Minuten begonnen, da setzte der neue Abwehrmann bereits um, wofür er geholt wurde. Winkler dirigierte Mitspieler, forderte Bälle ein und hatte keine Scheu, sich rigoros in Zweikämpfe zu werfen. Der erste Eindruck stimmte also.