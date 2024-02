Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hallle/MZ - Der Hallesche FC hat am Sonntagnachmittag ein spektakuläres Ostduell in der dritten Fußballliga gegen Erzgebirge Aue verloren. Vor 9.623 Zuschauern unterlag der HFC trotz zweimaliger Führung mit 2:3 und blieb damit bereits im vierten Spiel in Folge ohne Sieg, verpasste es zudem, sich nach den NIederlagen der Konkurrenz etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt zu verschaffen.