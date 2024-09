Berlin/MZ - Der Hallesche FC droht schon früh in der Saison den Anschluss an die Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga zu verlieren. Die Rot-Weißen kassierten am Dienstagabend bei Viktoria Berlin die erste Niederlage (0:1) der Saison und warten nun seit drei Spielen auf einen Sieg. Oleg Skakun traf nach 45 Minuten per Elfmeter. Joe-Joe Richardson hatte nach 13 Minuten auf Seiten der Hallenser vom Punkt vergeben. Sollte Carl Zeiss Jena am Mittwochabend drei Punkte von der VSG Altglienicke mitnehmen, wäre der Tabellenführer schon elf Punkte entfernt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.