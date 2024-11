Der Hallesche FC konnte den Patzer von Tabellenführer Lok in der Regionalliga nutzen und ist nach dem 2:0 zu Hause gegen BFC Dynamo nur noch sieben Punkte entfernt.

Halle/MZ - Der Hallesche FC hat die Steilvorlage genutzt und den Abstand auf Tabellenführer Lok Leipzig nach dessen Niederlage am Freitagabend (0:2 gegen Chemnitz) in der Fußball-Regionalliga auf sieben Punkte verkürzt. Die Hallenser behielten am Sonntag im Duell gegen BFC Berlin im Leuna-Chemie-Stadion vor 9089 Zuschauern mit 2:0 die Oberhand. Fabrice Hartmann (38.) und Berk Inaler (65.) trafen beim verdienten Erfolg für die Rot-Weißen.