Rund um das Topspiel gegen den BFC Dynamo planen die HFC-Ultras eine Sammelaktion. Sie wollen bedürftigen Menschen in der kalten Jahreszeit helfen.

HFC-Ultras wollen bedürftigen Menschen in Halle helfen

Halle/MZ - Die Fanszene des Halleschen FC sammelt beim Heimspiel gegen den BFC Dynamo am Sonntag (14 Uhr) zum Beginn der kalten Jahreszeit für bedürftige Menschen. Die Spenden gehen an die Stadtmission Halle sowie gegebenenfalls an das Haus der Wohnhilfe.

Benötigt werden Kleidung, Notfallhilfen wie Zelte, Schlafsäcke und Isomatten oder auch Hygieneartikel sowie industriell hergestellte und verpackte Lebensmittel wie Konserven, Reis, Nudeln oder Kekse. Die Saalefront-Ultras stehen mit Sammeltonnen an den Eingängen zu den Tribünen bereit