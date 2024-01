HFC-Trainingslager Tag 7: Testspiel zum Abschluss

+++ Niklas Kreuzer und Sven Müller, die am Vortag noch pausiert hatten, waren wieder an Bord. +++

+++ Im Training kristallisierte sich auch schon die Aufstellung für heute Nachmittag heraus: P. Schulze, Eitschberger, Behrendt, Landgraf, Hug - Casar, Halimi, Deniz - Gayret, Baumann, Bonga +++

Der HFC erprobte vor dem Spiel gegen Chemnitz Standards Foto: Kitsche

+++ Außerdem wurden Standardvarianten erprobt. +++

Bei der Vormittagseinheit stand ein Fünf-gegen-Zwei auf dem Programm Foto: Kitsche

+++ Am Vormittag war die Mannschaft für ein kurzes Anschwitzen auf dem Platz. +++

+++ Am letzten Tag des Trainingslager steht das zweite Testspiel im türkischen Belek im Vordergrund. Anpfiff ist um 15.30 Uhr am Trainingsplatz am Hotel. +++