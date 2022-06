Wie HFC-Trainer André Meyer das Trainingslager in Thüringen plant

Halle (Saale)/MZ - Lediglich an der wackligen Internetverbindung störten sie sich beim Halleschen FC noch etwas. Gleich mehrere Versuche startete Präsident Jens Rauschenbach, um sich auf der Terrasse des Teamhotels für eine Videokonferenz in das lokale Wlan einzuwählen - klappte aber noch nicht so ganz. Was der HFC-Chef aber gelassen nahm: „Das wird schon noch funktionieren.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<