Überraschende Startelf Mit Video: Trotz Sieg - das hat HFC-Trainer Zimmermann in Plauen nicht gefallen - hier die Highlights sehen

Der Hallesche FC ist mit einem Sieg in das Regionalligjahr 2025 gestartet. Nach dominanter erster Halbzeit zitterte der Aufstiegsanwärter am Ende aber in Plauen.