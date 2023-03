Trainer Sreto Ristic, der Mann der Stunde beim Drittligisten, spricht im MZ-Interview über seine Flucht vor dem Krieg in Jugoslawien und seine Karriere.

Sreto Ristic über Rangnick, Löw und wie er sich in Union Berlin verliebt hat

Halle (Saale)/MZ - Als Sreto Ristic Mitte Februar das Traineramt beim Halleschen FC übernahm, lag der Fußball-Drittligist am Boden. Sechs ungeschlagene Partien später ist der Glaube an den Klassenerhalt zurück. Vor dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg am Freitag (19 Uhr imLiveticker) haben sich Tobias Große und Fabian Wölfling mit dem Mann der Stunde zu einem etwas anderen Interview getroffen.