Der Hallesche FC trifft am Sonntag in der dritten Liga auf den VfB Lübeck. Trainer Sreto Ristic braucht unbedingt einen Sieg. Kann die Mannschaft trotz Personalproblemen liefern?

So geht HFC-Trainer Ristic das Schicksalsspiel gegen Lübeck an

Halle/MZ - Das Vereinsmotto ist unübersehbar: „Nur Zusammen“, so steht es in dicken weißen Buchstaben auf dem Pressepodium des Halleschen FC. Ein Leitspruch, der sich als Notwendigkeit und Auftrag lesen lässt. Bestehen kann der Fußball-Drittligist, der nicht mit übermäßigen finanziellen Möglichkeiten gesegnet ist, nur mit Zusammenhalt. Der muss daher beim HFC gelebt werden, so die Auslegung des „Nur zusammen“.