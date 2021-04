HFC-Torwart Kai Eisele in Quarantäne

Halle (Saale) - HFC-Torwarttrainer Marian Unger hatte sich für das Dienstagstraining der Keeper des Halleschen FC etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Nach einem kurzen Warm-Up baute er zwei Freistoß-Dummies zentral vor dem Trainingstor auf, spannte ein Laken zwischen die Attrappen und begann, den Schlussleuten die Bälle auf das Gehäuse zu zimmern.

Sinn der Übung: Verdeckte Schüsse mit schnellen Reflexen parieren. Danach wurde es noch etwas kniffliger. Unger legte Plastikflaschen vor den linken und rechten Pfosten sowie am Elfmeterpunkt aus und feuerte seine Schüsse auf die eigenartigen Trainingsutensilien. Die Flugbahn des Balles war dadurch noch schwieriger zu erahnen - eine noch schnellere Reaktion der Torhüter war gefragt. Die hatten sichtlich Spaß an der speziellen Einheit. Es wurde geflachst, der ein oder andere Spruch fiel.

HFC-Torwart Eisele in Corona-Quarantäne

Nicht mitlachen kann derzeit Kai Eisele, der in den vergangenen Wochen wieder die Nummer zwei hinter Stammtorwart Sven Müller war. Er fehlte wie schon am Sonntag beim Training. Mittlerweile ist klar, warum: Der 25-Jährige musste sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Grund: Eisele hatte Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person. Er gilt deshalb als Kontaktperson ersten Grades und ist vorerst raus.

Eisele war auch in Dresden dabei

Was beim HFC die Alarmglocken schrillen lässt: Am Samstag hatte er beim Sieg im Drittligaspiel des HFC bei Dynamo Dresden (3:0) noch als Nummer zwei auf der Bank gesessen. Auch an der Fahrt mit dem Mannschaftsbus zurück nach Halle nahm er noch teil. Von dem für die Quarantäne ausschlaggebenden Kontakt im Bekanntenkreis erfuhr der HFC-Profi dann am Sonntag, weshalb er dem Auslaufen mit dem Rest der Mannschaft fernblieb.

Niklas Landgraf, der gegen Dresden über die vollen 90 Minuten spielte und Zimmerkollege von Kai Eisele bei der Auswärtsfahrt war, nahm vorsichtshalber ebenfalls nicht an der Einheit am Sonntag teil. Der Verteidiger kehrte aber nun am Dienstag nach einem negativen PCR-Test ins Training zurück, da er nur als Kontaktperson zweiten Grades eingestuft wurde.

Corona-Tests bislang negativ

Ob auch Eisele, dessen Corona-Tests bisher ausschließlich ein negatives Ergebnis aufwiesen, ebenfalls früher aus der Quarantäne darf, sei noch offen, informierte der HFC. Wahrscheinlich ist aber, dass er mindestens die Spiele gegen Türkgücü München (4. Mai) und bei Waldhof Mannheim (10. Mai) verpasst. In Tim Schreiber und Tom Müller stehen zwei Vertretungen bereit, die ihre frischen Reflexe gern unter Beweis stellen würden. (mz/Christopher Kitsche)