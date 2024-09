Halle/MZ - Trotz des womöglich monatelangen Ausfalls von Sven Müller sieht der HFC „keine Eile“ bei der Nachverpflichtung eines Torhüters. Man vertraue Luca Bendel, der den Stammkeeper beim 1:0 gegen Luckenwalde gut vertreten hatte.

In den nächsten Tagen werden aber Torhüter getestet. Am Dienstag trainierte bereits Steven Mensah mit. Der 21 Jahre alte Togolese spielte zuletzt für die U23 des Hamburger SV in der Regionalliga.

Müller hat derweil nach der Operation an der Halswirbelsäule das Krankenhaus verlassen. Weitere Details zu seiner Verletzung gab der HFC nicht bekannt.