Halle/MZ. - Sie leuchtete weiter in Grün und Rot – so wie es sein soll. Die elektronische Tafel zur Anzeige von Auswechslungen war im Leuna-Chemie-Stadion am Sonntagabend beim Heimspiel des Halleschen FC gegen Viktoria Köln weiter voll funktionsfähig. Und auch deren Bediener, HFC-Teamleiter Mario Nickeleit, stand wieder aufrecht, erfreute sich bester Gesundheit und hielt in der 70. Minute das schwarze Rechteck mit den Nummern in die Höhe.