Der Deutsche Fußball-Bund hat den ersten Spieltag zeitgenau angesetzt. Der HFC trifft demnach am 24. Juni auswärts auf den FSV Zwickau.

Frankfurt/Halle/MZ - Der Deutsche Fußball-Bund hat am Mittwochvormittag die zeitgenaue Ansetzung des ersten Spieltages in der dritten Fußballliga bekanntgegeben. Das Ostderby des Halleschen FC beim FSV Zwickau wird demnach am Sonntag, dem 24. Juni, um 14 Uhr angepfiffen.