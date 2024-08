Der Hallesche FC ist mit zwei Punkten aus zwei Spielen durchwachsen in die Saison gestartet. Sportchef Daniel Meyer analysiert die Probleme in der Offensive und erklärt, warum noch keine weiteren Transfers geplant sind.

Daniel Meyer ist als Sportchef des Halleschen FC voll in den Neuaufbau des Teams nach dem Abstieg involviert. .

Halle/MZ - Anfang Juni war es, da saß Daniel Meyer auf dem Pressepodium des Halleschen FC. Der Anlass war erfreulich: Der Verein präsentierte Mark Zimmermann als Trainer für den Neuanfang in der Fußball-Regionalliga. Meyer, der Sportdirektor, sprach damals natürlich über den Coach seiner Wahl. Er blickte aber auch schon voraus, auf das, was dem Drittliga-Absteiger bevorstehen könnte. „Wir müssen davon ausgehen, dass es am Anfang hakt“, sagte er.