Der HFC geht als Zweiter in die Winterpause. Daniel Meyer ordnet die Situation ein, spricht über die Absage des Trainingslagers und die lahmende Offensive.

Mögliche Wintertransfers am Telefon? Daniel Meyer beobachtet den Markt, offensiv könnte der Hallesche FC personell noch einmal nachlegen.

Halle/MZ. - Nicht gespielt und doch gewonnen? Nach der witterungsbedingten Spielabsage aus Plauen war der Hallesche FC am letzten Spieltag der Fußball-Regionalliga vor der Winterpause nur Zuschauer – und doch konnte er zumindest ein bisschen jubeln. Spitzenreiter Lok Leipzig hat bei Schlusslicht Luckenwalde gepatzt, ist nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Mit neun Punkten Rückstand, aber auch einem Spiel weniger geht der HFC so in die Pause.