Halle/MZ. - Gibt es so etwas wie Pflichtsiege? An Stammtischen sicherlich, da genügt ein schneller Blick auf die Tabellenkonstellation und schon ist allen klar, wer gewinnen wird. Im Sport allerdings werden Spiele auf dem Feld entschieden, daran erinnert auch Sreto Ristic. „Pflichtsieg ist ein schwieriges Wort, vor allem in dieser Liga“, sagt der Trainer des Halleschen FC, der in der dritten Fußballliga vor einer eben dieser Partien steht, die auf dem Papier schon vorher als gewonnen angesehen werden könnte: Am Samstag (16.30 Uhr/MagentaSport) gastiert nämlich mit dem SC Freiburg II das abgeschlagene Tabellenschlusslicht im Leuna-Chemie-Stadion.