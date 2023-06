Beim Halleschen FC stehen bereits zehn Abgänge fest. Offen war bis zuletzt, wie es mit Stammkeeper Felix Gebhardt und Abwehrmann Jannes Vollert weitergeht. Was Sportdirektor Thomas Sobotzik zu den Personalien sagt.

HFC-Keeper Felix Gebhardt spielte eine starke Saison in der 3. Liga.

Der Hallesche FC hat mit bereits fünf Zugängen die ersten Weichen für die kommende Saison in der dritten Fußball-Liga gestellt. Weitere dürften bis zum Trainingsstart in genau zwei Wochen am 28. Juni folgen.

Offen blieb zudem bis zuletzt, wie es mit dem bisherigen Stammkeeper Felix Gebhardt und Verteidiger Jannes Vollert weitergeht, deren Verträge jeweils auslaufen.

Zwei unterschiedliche Tendenzen

Im Interview mit der MZ äußerte sich HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik nun zu den beiden Personalien. Bei Vollert deutet demnach fast alles auf einen Verbleib hin.

„Es sieht gut aus“, sagt Sportchef Sobotzik zu den laufenden Verhandlungen mit dem 25-Jährigen, der schon seit 2019 in Halle spielt, bei den Fans beliebt ist.

Die Chancen Leihspieler Gebhardt, der bei Stammverein FC Basel noch bis 2024 unter Vertrag steht, dort aber keine Perspektive auf Einsätze hat, seien hingegen gering.

„Stand jetzt wird er in der nächsten Saison nicht beim HFC spielen“, sagt Sobotzik, der ankündigte, dass ein junger und ein erfahrener Keeper kommen, mit Luca Bendel das Trio bilden sollen.

Das komplette Interview mit Sobotzik ist in der Printausgabe der MZ und für PLUS-Abonnenten am Donnerstag auf MZ.de zu lesen.