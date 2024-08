Erfurt/MZ/TG. - Nach zwei Unentschieden zum Saisonstart ist dem Halleschen FC am dritten Spieltag der Fußball-Regionalliga der erste Sieg gelungen. Der Absteiger aus der dritten Liga setzte sich am Sonntag vor 9.905 Zuschauern im Steigerwaldstadion mit 3:0 gegen Rot-Weiß Erfurt durch. Marius Hauptmann und Robin Friedrich trafen bereits in der ersten Halbzeit für die Mannschaft von Trainer Mark Zimmermann. Kapitän Niklas Landgraf per Freistoß und Berk Inaler schraubten das Ergebnis in den Schlussminuten noch in die Höhe.

