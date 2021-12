HFC plant Testspiel gegen Erzgebirge Aue

Der HFC hat in der Vorbereitung auf die Rückrunde ein Testspiel gegen Zweitligist Aue vereinbart.

Aue/dpa - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat das zweite Testspiel im Rahmen seiner Vorbereitungen auf den Beginn der Rückrunde fixiert. Die Mannschaft von Teamchef Marc Hensel, die seit Dienstag wieder im Training steht, spielt am 5. Januar beim Drittligisten Hallescher FC. Das gaben die Auer am Mittwoch bekannt. Spielbeginn ohne Zuschauer ist 17.00 Uhr. Zuvor hatten die Veilchen bereits ein Testspiel bei Liga-Konkurrent Dynamo Dresden am 8. Januar (14.00 Uhr) vereinbart.