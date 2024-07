Mit einem Sieg im Testspiel gegen Alemannia Aachen hat sich der Hallesche FC am Sonnabend weiteres Selbstvertrauen gegen die bevorstehende Regionalliga-Saison holen können.

Halle (Saale)/DUR - Der Hallesche FC hat am Sonnabend im Test gegen Drittligist Alemannia Aachen einen knappen Sieg eingefahren.

Der HFC setzte sich im heimischen Leuna-Chemie-Stadion vor rund 2100 Zuschauern am Ende mit 2:1 durch. Bereits in der siebten Minute konnte Hauptmann den Führungstreffer für die Hallenser erzielen. Vorausgegangen war eine sehenswerte Kombination und ein Pass in den Rückraum auf Landgraf. Dessen Abschluss konnte Aachens Verteidigung zwar noch abwehren, gegen Hauptmanns Nachschuss war sie dann chancenlos.

Die Gäste aus Aachen spielten munter mit, fanden jedoch zunächst im stark haltenden Sven Müller im HFC-Tor ihren Meister. Nach einer Viertelstunde verhinderte Müller mit starker Parade den Ausgleich.

In der 28. Minute konnte Halle sogar auf 2:0 zu erhöhen. Die Gäste hatten unter Bedrängnis einen Rückpass zum eigenen Keeper gespielt, dieser ließ sich aber zu viel Zeit, was Akono ausnutzte und zum Torerfolg kam.

Nach dem Seitenwechsel wurde munter gewechselt. Alle im Aufgebot stehenden Spieler kamen zum Einsatz. Vujanic kam nach Missverständnis der Aachener zu einer guten Torgelegenheit in der 80. Minute, sein Schuss verfehlte das Tor jedoch knapp.

Kurz vor Abpfiff kamen die Gäste nach einem Einwurf doch noch zum Anschlusstreffer. Mehr war jedoch für Aachen nicht mehr drin. Die Hallenser gingen als verdiente Sieger vom Platz.