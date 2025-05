Halle/MZ/Cki - In dieser Woche hat der Hallesche FC mit Joe-Joe Richardson und Tom Müller die ersten Abgänge verkündet. Müller beendet seine Profikarriere sogar komplett und beginnt in Hamburg eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Nebenbei wird er künftig in der Oberliga für den ETSV Hamburg spielen.

Richardson kehrt zum Greifswalder FC zurück.

