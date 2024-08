Die Rot-Weißen haben einen weiteren Sieg in der Regionalliga im Derby bei Lok Leipzig verpasst. Nach einer schwachen zweiten Halbzeit reichte es nur zu einem 1:1.

Leipzig/MZ - Die Freunde teilten am Ende brüderlich: Das Duell zwischen Lok Leipzig und dem Halleschen FC, deren Fans tiefe Verbundenheit pflegen ist ohne Sieger geblieben. Das Traditionsduell im Bruno-Plache-Stadion in Leipzig endete mit 1:1 (0:1). Pierre Weber hatte den HFC in Führung geschossen (25.), Lok glich aber noch durch Joker Djamal Ziane (77.) aus.