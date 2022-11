HFC-Keeper Felix Gebhardt geht erneut auf Ländespielreise

Halle (Saale)/MZ - Für Felix Gebhardt geht es nach dem letzten Drittliga-Spiel vor der Winterpause auf Länderspielreise. Der Stammtorwart des Halleschen FC wurde von Trainer Hannes Wolf in den Kader von Deutschlands U20-Auswahl berufen.

Das DFB-Nachwuchsteam spielt gegen Tschechien (16. November, 18 Uhr in Chomutov), Norwegen (19. November, 15 Uhr in Zwickau) und Portugal (22. November, 18 Uhr in Zwickau). Insgesamt wurden drei Keeper und 20 Feldspieler nominiert.

Für das Landespokal-Spiel des HFC bei der ESG Halle am 19. November fällt Gebhardt damit aus und wird wahrscheinlich von Ersatzmann Daniel Mesenhöler vertreten. Gebhardt kommt bereits auf vier Einsätze in der U20-Auswahl, wo er zuletzt stets erste Wahl war.