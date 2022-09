HFC-Keeper Felix Gebhardt geht auf Länderspielreise

Torwart Felix Gebhardt hat sich in Halle einen Stammplatz gesichert.

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC hat auch in dieser Saison wieder einen deutschen Junioren-Nationalspieler in seinem Kader. Am Montagabend wurde Torwart Felix Gebhardt vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für die U20-Nationalelf berufen.

Trainer Hannes Wolf bestreitet mit seiner 23-köpfigen Auswahl zwei Partien gegen Polen (23. September in Unterhaching) und in Rumänien (26. September in Arad).

Ein Wiedersehen mit Ex-HFC-Keeper Tim Schreiber, zuletzt ebenfalls U20-Nationalspieler, gibt es dann aber nicht. Der inzwischen für den Zweitligisten Holstein Kiel spielende Torwart ist nur auf Abruf nominiert worden.

Hallescher FC ist stolz auf U20-Nationalkeeper Felix Gebhardt

Der 20 Jahre alte Gebhardt, der vom FC Basel für ein Jahr nach Halle verliehen ist, teilt sich seine Einsatzzeit im Tor mit Tjark Ernst von Hertha BSC Berlin und Jonas Urbig vom 1. FC Köln. Gebhardt ist der einzige Keeper des Trios mit Erfahrung in der U20-Auswahl. „Wir sind stolz auf dich“, kommentierte der HFC die Nominierung bei Facebook.

In Stürmer Armindo Sieb (SpVgg Greuther Fürth) steht noch ein gebütiger Hallenser auf Abruf bereit. Der spielte aber nie für den Halleschen FC.