Niklas Landgraf war der Mann des Spiels im DFB-Pokal HFC gegen den FC St. Pauli. Freuen konnte er sich über die Auszeichnung als „Man of the Match“ aber nicht.

HFC-Kapitän Landgraf „würde den Preis in die Tonne kloppen“

Halle (Saale)/MZ - Niklas Landgraf ist ein höflicher Mensch. Zurückhaltend. Freundlich. Den Preis als „Man of the Match“, also den Spieler des Spiels, wird der Kapitän des Halleschen FC daher mit Sicherheit aus Respekt irgendwo aufbewahren. Er sei ja auch eine schöne Anerkennung, dieses grüne Rechteck mit Glasbestandteilen, das der DFB dem besten Akteur einer jeden Pokalpartie überreicht.