HFC kann in Aue auf Unterstützung seiner Fans vertrauen

Halle (Saale)/MZ - Es ist mal wieder Zeit für ein Ost-Duell in der 3. Liga: Am Freitagabend eröffnen Erzgebirge Aue und der Hallesche FC (19 Uhr im Liveticker) den zwölften Spieltag. Eine Partie, die es in dieser Spielklasse lange nicht mehr gab.

In der Saison 15/16 fanden die letzten und bislang einzigen Duelle zwischen HFC und Erzgebirge Aue in der dritten Liga statt. Im Heimspiel setzten sich die Rot-Weißen damals durch ein Tor von Sören Bertram knapp mit 1:0 durch. Im Rückspiel setzte es unter dem damaligen HFC-Trainer Stefan Böger dann aber eine deutliche 0:4-Pleite.

Rund 1000 Fans begleiten den HFC am Freitag zum richtungsweisenden Abstiegsduell. Für Gästefans stehen die Parkplätze P 8 bis P10 kostenfrei zur Verfügung. Im gesamten Heimbereich des Erzgebirgsstadions ist das Tragen von HFC-Fankleidung untersagt.

Die Stimmungshoheit werden die HFC-Anhänger aber nicht haben. Denn die Aue-Fanszene kündigte an, ihren Stimmungsboykott zu beenden und wieder lautstark hinter ihrer Mannschaft stehen zu wollen. Seit der 0:1-Derbyniederlage gegen den FSV Zwickau hatte die aktive Fanszene aus Protest gegen das Präsidium und die schwachen Leistungen des Teams geschwiegen. Da Aue inzwischen wieder erfolgreicher kickt und Präsident Helge Leonhardt hingeworfen hat, wollen auch die Fans wieder mitmachen.