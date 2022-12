Jonas Nietfelds Ausfall und die Folgen für den HFC: Wer ersetzt den Kapitän?

Halle (Saale)/MZ - Kurz nach 14 Uhr flatterten am Montag die „Hiobsbotschaften vor dem Trainingslager“ per Pressemitteilung herein. Konkret: „Kapitän Jonas Nietfeld fällt wegen eines doppelten Außenbandrisses im rechten Sprunggelenk sechs bis acht Wochen aus, Seymour Fünger muss sich einer Meniskusoperation unterziehen und fehlt dem Team voraussichtlich ebenso lange. Elias Löder muss mit einer Mittelfußverletzung vorläufig auf Mannschaftstraining verzichten, reist aber wie auch Jonas Nietfeld mit in die Türkei.“