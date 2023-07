HFC-Cheftrainer Sreto Ristic (M.) und seine Assistenten Roberto Pinto (l.) und Fabio Leutenecker feilen im Trainingslager in Polen an der Mannschaft.

Der Hallesche FC absolviert vom 16 bis 23. Juli sein Trainingslager im polnischen Opalenica. Die Mannschaft wohnt dort im Sporthotel Remes. MZ-Sportredakteur Christopher Kitsche ist vor Ort mit dabei und berichtet hier aktuell von den Ereignissen.

HFC im Trainingslager: So läuft der Sonntag

+++ Die Mannschaft bricht um 10 Uhr am Leuna-Chemie-Stadion Richtung Polen auf, die Ankunft in Opalenica ist um 16 Uhr geplant. +++

+++ Nach derzeitigem Stand reisen 23 Feldspieler plus die drei Torhüter mit ins Trainingslager. Trainer Sreto Ristic deutete an, dass zwei Probespieler die Trainingsgruppe verstärken könnten. Nicht mit dabei sind aller Voraussicht nach die aussortierten Alexander Winkler und Leon Damer. Auch ob Jonas Marx, der vor einer Leihe in die Regionalliga stehen soll, mitreist, war noch unklar. Der Kader könnte zudem mit Jugendspielern aufgefüllt werden. +++

+++ Um 17.30 Uhr ist die erste Einheit auf dem Rasen angesetzt. Abendessen gibt es dann um 19.30 Uhr. +++

+++ HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik wird am Mittwoch nachreisen. Er nimmt am Montag und Dienstag an der Tagung der Drittliga-Manager in Frankfurt am Main teil. +++