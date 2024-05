Halle/MZ - Der Hallesche FC hat mit Luka Vujanic einen weiteren Spieler mit Vergangenheit im Verein verpflichtet. Der 20-Jährige, der dem eigenen Nachwuchs entstammt, kommt vom Stadtrivalen VfL Halle 96 zurück zu den Rot-Weißen. Das gab der Drittliga-Absteiger am Mittwoch bekannt.

Im vergangenen Sommer war der vielseitig einsetzbare Offensivspieler, der beim VfL auch als aus Außenverteidiger eingesetzt worden ist, in der Vorbereitung Teil des Profikaders. Ein Platz im Drittliga-Aufgebot schien nah, soll Vujanic von dem inzwischen entlassenen Sportchef Thomas Sobotzik sogar zugesichert worden sein. Am letzten Tag des Transferfensters sei er dann aber doch weggeschickt worden.

„Offen gesagt, so ist es tatsächlich abgelaufen. Im Fußballgeschäft ist so etwas aber Alltag. Die Entscheidung wurde damals so getroffen, die kann man nicht ändern und das ist für mich abgehakt“, sagt Vujanic im Mai der MZ. Die Zeit beim VfL, Vujanic wollte in Halle bleiben, um sein Abitur ablegen zu können, habe ihn aber weitergebracht. „Ich habe hier wertvolle Oberliga-Erfahrungen gesammelt.“ Beim VfL kommt er bislang auf 23 Spiele und sechs Tore.

Mit einem Jahr Verspätung klappte es nun doch mit einem Vertrag beim HFC. „Luka entstammt unserer Nachwuchsabteilung und hat als größtes Talent seines Jahrgangs im vergangenen Sommer fast die gesamte Vorbereitung der Drittliga-Mannschaft absolviert und dabei einen guten Eindruck hinterlassen. Für viele unverständlich wurde er dann vor dem Saisonstart ohne Vertragsangebot aussortiert. Aufgrund der Kurzfristigkeit kam trotz anderer Angebote nur ein Wechsel zum VfL zustande, da er sich im Abiturjahr befand“, sagt HFC-Sportchef Daniel Meyer. „Wir haben seine guten Leistungen dort zur Kenntnis genommen und wollen ihm nun die Möglichkeit geben, ein fester Bestandteil unserer ersten Mannschaft zu werden. Wir freuen uns, dass er sich trotz der Enttäuschung im Vorjahr zu uns bekannt hat.“

Bisherige Zugänge des HFC: Kilian Zaruba, Burim Halili, Paul Hamella, Jan Löhmannsröben, Pierre Weber, Luka Vujanic

Bisherige Abgänge: Aljaz Casar, Tunay Deniz, Julian Eitschberger, Moritz Schulze, Philipp Schulze, Brian Behrendt, Andor Bolyki, Erich Berko, Niklas Kreuzer, Dominic Baumann, Marco Wolf, Besar Halimi, Marvin Ajani, Enrique Lofolomo, Timur Gayret, Meris Skenderovic, Sebastian Zieleniecki

Weiter unter Vertrag: Sven Müller, Lucas Halangk

Zukunft offen: Jonas Nietfeld, Niklas Landgraf, Nico Hug, Jannes Vollert, Tim-Justin Dietrich, Jordi Wegmann, Henry Jon Crosthwaite, Tarsis Bonga, Tom Baumgart