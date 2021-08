Halle (Saale) - Der Hallesche FC bleibt in der 3. Liga erfolgreich. Am Dienstagabend gelang dem HFC ein verdienter 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Damit hat Halle nach fünf Spieltagen bereits starke 10 Punkte auf dem Konto und mischt in der Tabelle oben mit. Das Tor des Tages erzielte Tom Zimmerschied in der 19. Minute. Hier gibt es die Partie im Liveticker zum Nachlesen.



Im Liveticker: HFC - FCK 1:0 (1:0)



Abpfiff - Das Spiel ist aus! Halle zittert die knappe Führung am Ende ins Ziel. Es ist ein verdienter Sieg, weil der HFC lange Zeit die bessere Mannschaft war. Das war's für heute mit dem Liveticker!

90. Minute - Noch eine Minute, Halle jetzt mal mit einem Entlastungsagriff zur gegnerischen Eckfahne. FCK-Keeper Raab holt sich dabei die Gelbe Karte ab.

90. Minute - Wunderlich hat die nächste Schusschance, aber Müller ist da und packt im Nachfassen sicher zu. Noch knapp drei Minuten.



90. Minute - Zwei Minuten sind rum, Halle kriegt keinen vernünftigen Konter mehr hin...

90. Minute - Ohha! Sechs Minuten sollen nachgespielt werden. Angesichts der Verletzungspause okay, aber trotzdem sehr ungünstig für Halle.

89. Minute - Der HFC schwimmt jetzt deutlich. Landgraf klärt in höchster Not zur Ecke. Gleich beginnt die Nachspielzeit, jede Minute tut dem HFC jetzt richtig weh.



86. Minute - Lautern kommt jetzt und wirft alles rein. Aber Müller klärt gegen Zuck, der nächste Schuss wird geblockt. Halle wird jetzt hinten reingedrängt und muss weiter um den Sieg zittern.

84. Minute - Bei Zimmerschied geht's nicht mehr weiter, der Torschütze hat Krämpfe und ist entkräftet. Für ihn kommt Titsch Rivero für die Schlussphase.

82. Minute - Die beste FCK-Chance! Zuck flankt auf den langen Pfosten, wo Zimmer den Ball direkt nimmt, aber auf die Tribüne haut. Da war mehr drin, durchatmen beim HFC....

79. Minute - Nach mehreren harten Zweikämpfen und Meckereien hat sich nun auch Lauterns Tomiak die Gelbe Karte redlich verdient. Auch Trainer Antwerpen sieht dann noch eine, weil er meckert. Das Lauterer Nervenkostüm ist schon arg lädiert.

78. Minute - Zweiter Wechsel nun auch beim HFC. Derstroff kommt für Guttau links offensiv.

76. Minute - Beim FCK kommt der letzte "Joker": Der heißt Gözütok und ersetzt Hercher, der nun ausgeflankt hat.

74. Minute - Lautern versucht es jetzt immer wieder über die Flügel, vor allem Hercher flankt von rechts oft in die Mitte. Das ist nicht sonderlich kreativ und die HFC-Abwehr ist da gut aufgestellt.

70. Minute - Die offizielle Zuschauerzahl des Abends lautet 6060. Derweil wechselt auch Schnorrenberg zum ersten Mal - und zwar erstaunlich offensiv. Shcherbakovski ersetzt Herzog im zentralen Mittelfeld.

69. Minute - Der nächste Spieler liegt am Boden. Guttau wird unsanft gestoppt und bekommt den Arm von Tomiak ins Gesicht, aber keinen Freistoß. Hätte man auch anders pfeifen können - oder sogar müssen.



65. Minute - Nächster Doppelwechsel bei den Gästen. Antwerpen bringt Hanslik und Huth für Redondo und Kiprit. Landgraf spielt derweil mit einem blauen Turban weiter.

64. Minute - Landgraf wird draußen mit einem kleinen Cut am Auge behandelt, da rauscht Kastenhofer schon wieder mit Kiprit zusammen. Dieses Mal ging es aber glimpflich aus für beide.

61. Minute - Der HFC ist weiter das bessere Team, arbeitet gut und spielt dann schnell nach vorne. Aber es steht weiter "nur" 1:0, entsprechend bleibt es richtig spannend...

57. Minute - Zimmerschied mit einem Schuss, in den Boyd noch die Rübe hält - platzieren kann der Stürmer den harten Ball aber nicht mehr. So geht er drüber.

55. Minute - Auf der Gegenseite spielt Senger einen schlimmen Rückpass, Boyd fängt den Ball ab, kommt aber nicht am aufmerksamen Keeper Raab vorbei.



54. Minute - Wunderlich flankt präzise auf den Kopf von Kiprit, der den Ball dann drüber setzt. Lautern fehlt bislang die große Gefahr vor dem Tor.

50. Minute - Kastenhofer und Kiprit rauschen im Zweikampf zusammen, beide müssen behandelt werden. Aber der HFC-Verteidiger steht schon wieder und auch beim Lauterer Stürmer wird es wohl weitergehen.

49. Minute - Guttau zieht mal aus gut 30 Metern ab, drüber. Der erste Abschluss der zweiten Hälfte gehört den Gastgebern.

46. Minute - Die zweite Halbzeit hat begonnen, die Gäste haben gleich doppelt gewechselt. Zuck und Sessa sind für Schad und Winkler neu in der Partie. Beim HFC gibt es erwartungsgemäß keine Wechsel.

Halbzeit - Pause in Halle, der HFC führt verdient mit 1:0 gegen Kaiserslautern. Die Gäste starteten stark, ließen dann aber auch stark nach. Halle hatte mehr und bessere Chancen - und traf einmal sehenswert durch Zimmerschied.

45. Minute - Kreuzer jetzt mal offensiv im Blickpunkt. Eine Nietfeld-Ecke köpft er gefährlich aufs Tor, aber Raab taucht ab und fischt den Ball noch raus.

45. Minute - Kreuzer verdribbelt den Ball direkt am eigenen Strafraum, aber Lautern kann das nicht nutzen. Der Schuss geht abgefälscht am Tor bei. Dennoch: Halle muss aufpassen, den zuletzt harmlosen Gegner nicht durch eine Fehler ins Spiel zu bringen.

43. Minute - Früher Frust beim FCK! Redondo wirft den Ball weg und sieht für diese Unsportlichkeit die Gelbe Karte.

40. Minute - Oh je! Müller stürmt aus dem Kasten und hat Kreuzer von hinten voll um. Das tat mächtig weh, hoffentlich kann der Rechtsverteidiger weitermachen... Zuvor hatte Lautern mal wieder eine Chance, die Müller aber entschärft hat.

39. Minute - Ungeschickter Zweikampf des starken Zimmerschied, der für sein Halten gegen Schad die Gelbe Karte sieht. Auch der Torschütze ist damit verwarnt.

36. Minute - Doppelchance für Halle! Erst scheitert Zimmeschied flach an Raab, den Nachschuss schlenzt Eberwein aufs lange Eck, wo Tomiak den Ball noch rausköpft. Dickes Ding, aber leider nicht das 2:0.

35. Minute - Der nächste Abschluss für den HFC durch Herzog. Der ist zwar zu zentral, genau auf Keeper Raab, aber dennoch: Halle setzt hier weiter nach und hält den FCK weiter vom eigenen Tor fern.

30. Minute - Die Gäste sind seit einer Viertelstunde ohne Torchance, der HFC ist die gefährlichere Mannschaft.

25. Minute - Kiprit wird in der Spitze angespielt, aber Kastenhofer macht die Tür zu und erobert den Ball für Halle zurück. Wichtiger Zweikampf, stark gemacht.

23. Minute - Nach den schlimmen Anfangsminuten hat sich der HFC richtig gut reingearbeitet in dieses Spiel und führt inzwischen nicht einmal unverdient. Das Publikum ist voll da und die Mannschaft spielt weiter nach vorne.

19. Minute - Tooooooor für den HFC! Zimmerschied trifft! Samson erobert den Ball am gegnerischen Strafraum von Wunderlich, Eberwein leitet schnell weiter und Zimmerschied haut ihn aus 18 Metern unhaltbar rein.



18. Minute - Es geht munter rauf und runter. Zimmer und Landgraf geraten im Sprintduell kurz aneinander. Dann schütteln sie sich wieder die Hände und weiter geht's.

15. Minute - Winkler grätscht ohne Rücksicht auf Verluste in Herzog rein und sieht dafür die zweite Gelbe Karte. Richtige Entscheidung, Lautern muss aber jetzt aufpassen.

10. Minute - Wunderlich greift zum taktischen Foul gegen den entwischten Zimmerschied. Gelbe Karte und Freistoß für den HFC 25 Meter zentral vor dem Tor. Der bleibt aber harmlos von Kreuzer.



9. Minute - Nietfeld köpft einen Eckball am Kasten vorbei. Halle nimmt nach den ersten fünf Horror-Minuten jetzt wirklich Teil am Spiel.

7. Minute - Mit einem schönen Kopfball über den Kasten meldet Boyd den HFC offensiv auch in dieser Partie an. Die Flanke kam von Eberwein.

5. Minute - Nach der dritten FCK-Ecke herrscht Chaos im HFC-Strafraum. Boyd muss auf der Linie retten, die nächste dicke Chance für die Gäste. Halle ist hier noch gar nicht angekommen.

4. Minute - Weiter geht's und der FCK macht gleich Druck. Zimmer wird noch geblockt, dann unterläuft Boyd fast ein Eigentor. Das war knapp!

2. Minute - Schiedsrichter Koslowski unterbricht die Partie, weil der Rasen unter Rauch steht. Bis sich die Schwaden verziehen, ruht der Ball. Um so höher wird die Strafe für den Klub ausfallen.

1. Minute - Der HFC brennt gleich ein Feuerwerk ab. Aber leider auf den Rängen, nicht auf dem Rasen. Der DFB arbeitet derweil schon an der passenden Rechnung.

Anpfiff - Der Ball rollt in Halle! Verwechslungsgefahr: In Rot spielen nicht die "Roten Teufel", die tragen heute Schwarz. Der HFC hat sich für die roten Heimtrikots entschieden.

Vor dem Spiel - Die Stimmung ist gut, das Wetter trocken - es kann jetzt gleich losgehen. Ein paar hundert Fans sind auch im Gästeblock versammelt.

Vor dem Spiel - "Gestern sah es nicht gut aus, aber er war abends schmerzfrei beim Laufen. Heute haben wir nochmal getestet und es ging", sagt Trainer Schnorrenberg bei Magenta Sport zur Personalie Herzog: "Ich bin froh, meine Startelf nicht ändern zu müssen."

Vor dem Spiel - Schiedsrichter heute ist Lasse Koslowski aus Berlin. Der 34-Jährige pfeift neben der 3. Liga auch in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal, ist also längst ein gestandener Schiedsrichter. Fünf Mal schon leitete er schon Spiele mit dem HFC, dabei gab es nur einen Sieg: Am 4. Mai 2021 das klare 4:1 gegen Türkgücü München. Auffällig: Schon zwei Mal zeigte Koslowski glatt Rot gegen den HFC: Braydon Manu und Sebastian Mai mussten jeweils nach Tätlichkeiten vom Feld.



Vor dem Spiel - Die HFC-Ersatzbank kommt heute ohne Überraschung daher: Wer fit ist und nicht in der Startelf steht, nimmt dort Platz. Namentlich: Schreiber, Otto, Griebsch, Titsch Rivero, Halangk, Derstroff, Shcherbakovski und Bierschenk.

Vor dem Spiel - Zur Erinnerung, am Montag hatte Florian Schnorrenberg über Herzog noch gesagt: „Er hat in Berlin einen Schlag auf das Schienbein abbekommen und dadurch ein Ödem im Muskel. Die nächsten zwei Spiele gegen Kaiserslautern und Verl wird er verpassen, wir hoffen, dass er nächste Woche wieder fit ist.“ Das war wohl eine strategische Lüge des Trainers...



Vor dem Spiel - Überraschung beim HFC! Bei Herzog hat offenbar eine Wunderheilung eingesetzt, er kann nun doch spielen und steht auch gleich in der Startelf. Es ist die gleiche wie beim 1:0-Sieg in Berlin: Müller - Kreuzer, Nietfeld, Kastenhofer, Landgraf - Samson, Herzog - Zimmerschied, Eberwein, Guttau - Boyd.

Vor dem Spiel - Heute mal zuerst die Aufstellung der Gäste: Raab - Schad, Tomiak, Senger, Hercher - Winkler, Klingenburg - Zimmer, Wunderlich, Redondo - Kiprit.

Vor dem Spiel - In gut 30 Minuten gibt es die Aufstellungen. Viele Optionen hat Schnorrenberg ja nicht mehr. Es läuft wohl alles auf diese Elf hinaus: Müller - Kreuzer, Nietfeld, Kastenhofer, Landgraf - Samson, Titsch Rivero - Zimmerschied, Eberwein, Guttau - Boyd. Lediglich Derstroff für Guttau wäre denkbar. Hinten hat Kastenhofer zuletzt überzeugt und dürfte darum erneut den Vorzug vor Zugang Otto erhalten.

Vor dem Spiel - Nicht nur Halle, auch Kaiserslautern hat große Personalsorgen. Bei den Gästen fallen ebenfalls acht Akteure aus: Stammkeeper Avdo Spahic, Abwehrchef Kevin Kraus, die Mittelfeldspieler Felix Götze, Hikmet Ciftci, Anas Bakhat und Marlon Ritter sowie die Angreifer Lucas Röser und Lukas Spalvis. Da der FCK aber fünf Spieler mehr im Kader hat als der HFC, sind noch genug Alternativen vorhanden für Trainer Marco Antwerpen.



Vor dem Spiel - HFC gegen Lautern, ausgeglichener kann ein Duell zumindest statistisch nicht sein. Sieben Partien gab es zwischen beiden Klubs bislang, je zwei Siege und drei Remis bei 9:9 Toren stehen zu Buche. Allerdings konnte Halle die letzten fünf Vergleiche nicht gewinnen, die letzten beiden Heimspiel gegen die "Roten Teufel" endeten zudem 1:1.



Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Ab 17.30 Uhr starten wir hier mit unserem Ticker. Vorab schon mal der Hinweis auf unseren Vorbericht: Wie der HFC trotz großer Personalnot erfolgreich sein will.