In Abwesenheit des verletzten Jonas Nietfeld führt Niklas Kreuzer (r.) den HFC gerade als Kapitän an.

Halle (Saale)/MZ - Wenngleich sie zu dramatisch daherkam: Der zufällige Rahmen hatte eine gewisse Symbolik. Just in dem Moment nämlich, als Niklas Kreuzer am Mittwochmittag mit seinem Auto auf den Parkplatz des Leuna-Chemie-Stadions rollte, flog ein Helikopter der Luftrettung über die Heimstätte des Halleschen FC, der in der dritten Fußballliga um seine ganz eigene Rettung, den Klassenerhalt kämpft.