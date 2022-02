HFC gratuliert Thorsten Margis zu Olympia-Gold

Thorsten Margis vom SV Halle holte in Peking Gold im Zweierbob.

Halle (Saale)/Peking - Thorsten Margis ist zumindest für ein paar Tage der prominenteste und gefragteste Wahl-Hallenser. Der Bob-Abschieber vom SV Halle hatte am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Peking Gold im Zweierbob mit Francesco Friedrich gewonnen und durfte sich über reichlich Glückwünsche aus der Heimat freuen.

So gratulierten Bürgermeister Egbert Geier und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff schon wenige Minuten nach dem Zieleinlauf, am Abend legte auch der Hallesche FC nach. Kapitän Jonas Nietfeld übermittelte in einer Videobotschaft im Namen der gesamten Mannschaft seine Glückwünsche: „Wir wünschen dir alles Gute auch für das Rennen im Viererbob.“

Denn auch da hat Margis gemeinsam mit dem ebenfalls für Halle fahrenden Alexander Schüller beste Gold-Chancen. Beim ersten Training am Mittwoch legte Friedrich mit seinem Team jedenfalls schon mal die Bestzeit vor...