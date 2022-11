HFC glanzlos ins Landespokal-Achtelfinale

Halle/MZ - Der Hallesche FC hat das Achtelfinale des Landespokals erreicht. Die Mannschaft von Trainer André Meyer gewann am Samstagmittag das Stadtduell in der dritten Runde bei der ESG Halle mit 4:0 (2:0). Dabei hatte der HFC aber mehr Mühe als gedacht. Zwar brachte Kapitän Jonas Nietfeld die Rot-Weißen bereits nach einer Minute in Front. Vor der Pause kam jedoch nur ein weiterer Treffer durch Tunay Deniz hinzu (19.). Auch nach dem Seitenwechsel wurde die Partie gegen den fünf Klassen tiefer spielenden Gegner nicht zum Schützenfest. Sebastian Müller (55.) und Leon Damer (89.) erhöhten auf ein letztlich mageres 4:0.

