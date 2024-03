Halle - Der Hallesche FC hat am Samstagnachmittag im Ostderby der dritten Fußballluga einen Coup gelandet. Im mit 13.114 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauften Leuna-Chemie-Stadion gewann die Mannschaft vo Trainer Sreto Ristc mit 1:0 gegen Dynamo Dresden. Torjäger Dominic Baumann erzielte in der Schlussphase das Tor des Tages (84.).

Ristic wechselte im Vergleich zum befreienden 3:0-Heimerfolg gegen den VfB Lübeck in der Vorwoche in der Startelf nur einmal, weil er musste: Julian Eitschberger fehlte gelbgesperrt, dafür rückte Lucas Halangk als rechter Verteidiger ins Team. Bei Dresden stand mit Tom Zimmerschied Halles bester Torschütze der vergangenen Saison (zehn Treffer) von Beginn an auf dem Platz.

Die Anfangsphase der Partie gerieten ausgeglichen, nach wenigen Minuten hatte der HFC aber bereits die Führung auf dem Fuß - und das doppelt. Nach einer Ecke kam zunächst Verteidiger Niklas Landgraf zum Abschluss (7.), schoss aber genau auf Dynamo-Kepper Kevin Broll, beim möglichen Nachschuss wurde Torjäger Dominic Baumann in einer unübersichtlichen Situation fpr Schiedsrichter Florian Exner gefoult, so dass es Strafstoß gab. Kapitän Jonas Nietfeld, in der zweiten Saisonhälfte bisher dreimal in Folge vom Punkt erfolgreich, setzte den Elfmeter aber an die Latte (9.).

Der HFC ließ sich von der vergebenen Großchance aber nicht beeinflussen und war die bessere Mannschaft in den ersten 20 Minuten. Nach einem starken Dribbling von Timur Gayret und einer flachen Hereingabe Tarsis Bonga hatten die Gastgeber die zweite gute Möglichkeit der Partie (17.), ein Dresdener klärte kurz vor der Linie.

Von Dynamo, dem Aufstiegsfavoriten Nummer eins, war offensiv zunächst gar nichts zu sehen, weil Halle defensiv sehr kompakt stand, keine Räume bot. Der Tabellenzweite kam erst in der 20. Minute zum ersten Mal zum Abschluss, Niklas Hauptmanns Versuch im Strafraum geriet aber ungefährlich, genauso wie ein Fernschuss Kyu-Hyun Parks kurze Zeit später.

Der HFC war deutlich aktiver und konsequenternin seinen Aktionen als Dresden, dadurch viel besser im Spiel. Zeuge dessen waren die nächsten Möglichkeiten, ein Freistoß von Mittelfeldmann Tunay Deniz von links, den Broll klären musste (26.) sowie eine Chance von Baumann (27.) aus kurzer Distanz, die abgewehr wurde.

Entsprechend unverdient wäre Dynamos Führung gewesen, die in der 29. Minute für einen Moment in der Luft gelegen hatte. Nach einem Freistoß traf Dennis Borkowski per Kopf, doch Dresdens Claudio Kammerknecht riss abseits des Balls Nietfeld um, so dass der Unparteiischie auf Foul entschied.

Danach nahm die Schlagzahl ab, bis zur Halbzeitpause gab es nur noch eine Chance: Dresdens Kammerknecht verfehlte das Tor im Anschluss an eine Ecke aber deutlich, so dass es torlos in die Kabine ging.

Die zweite Hälfte begann wie die erste: Mit einem HFC, der offensiv sofort aktiv wurde, sich in den ersten Minuten mit mehreren Hereingaben im Dynamo-Strafraum festsetzte, aber dabei zu keiner klaren Torchance kam. Auf der anderen Seite kam Dresden zu mehereren Standardsituation, konnte daraus aber ebenfalls kein Kapital schlagen.

Die Partie nahm im zweiten Durchgang aber nicht noch einmal das hohe Tempo wie in den ersten 45 Minuten auf, beide Mannschaften neutralisierten sich, nennenswerte Chancen es kaum.

20 Minuten vor dem Ende nahm HFC-Trainer Ristic dann seinen ersten Wechsel vor, brachte Niklas Kreuzer für Halangk, zu Beginn der Schlussphase kam dann auch noch Erich Berko für Bonga.

Und einer der Eingewechselten sollte das 1:0 vorbereiten. Kreuzer brachte einen Freistoß von rechts punktgenau auf den Kopf von Baumann, der den Ball mit Wucht einschädelte (84.).

Während Gayret kurz vor Schluss das 2:0 auf dem Fuß hatte (89.), sorgten Dynamos Fans für Ärger, versuchten einen Nachbarblock zu stürmen und brannten Pyrotechnik ab. Auf dem Platz schwächte Dresden sich derweil selbst, da der eingewechselte Jakob Lemmer in der Nachspielzeit die Gelb/Rote-Karte sah.

Berko ließ für den HFC zwar noch zweimal die Entscheidung liegen, doch Halles Kämpfer brachten das 1:0 über die Zeit und feierten einen emotionalen Sieg gegen enttäuschende Dresdner.