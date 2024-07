Bei so gut wie jedem Training stehen die Top-Fans des HFC am Feldrand hinter dem Zaun. Das ändert sich allerdings, denn der Club hat eine neue Regel aufgestellt, die vor allem den Fans nicht gefällt.

Halle (Saale). - Am Freitag steht der Halleschen FC vor seinem nächsten wichtigen Punktspiel in der Regionalliga gegen den VFC Plauen. Zurzeit wird sich dafür im Training mit großer Fleißarbeit vorbereitet. HFC-Coach Zimmermann geht dabei rigoros neue Wege und zeigt den treuen Fans jetzt die kalte Schulter. Der Club verkündete nämlich mit sofortiger Wirkung, dass an zwei bis drei Tagen in der Woche die Fans, inklusive Medien, keinen Zugang mehr zum Trainingsgelände erhalten sollen. Zimmermann begründet diese Entscheidung im Video.

Nun finden private Trainings beim HFC ohne Fans statt. (Bericht: Torsten Grundmann, Kamera: Alexander Pförtsch)

HFC-Training kurz vor Spiel gegen VFC Plauen

Der neue Cheftrainer des HFC hat offensichtlich Großes vor, will im besten Fall den sofortigen Wiederaufstieg. Dafür erhalten seine Spieler auch im technisch-taktischen Bereich eine außerordentlich gute Ausbildung. Im Training arbeitet die Mannschaft unter extremer Hitze, dabei ging es dem Chefcoach um die Verbesserung des Flügelspiel, immer mit dem Ziel den finalen Pass zu spielen -und somit erfolgreich abschließen zu können.

Der Kader von Marc Zimmermann steht - außer den derzeit bekannten zwei verletzten Spielern- komplett fürs nächste Heimspiel bereit. Mit viel Optimismus gehen also die Rot-Weißen an ihre nächste Aufgabe gegen die Vogtländer. Es sei nun Pflicht, die ersten drei Punkte zu holen, so der Coach.