HFC-Fans zeigen „Nur zusammen“-Choreographie

Halle (Saale)/MZ - Zum Abschluss des Fußballjahres 2022 haben die Fans des Halleschen FC noch einmal tief in die Schmuckkiste gegriffen: Beim Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken am Samstag (1:2) wurde in der Kurve eine Choreographie gezeigt.

Als die Teams auf den Rasen kamen, hoben die Zuschauer hinter dem Tor rote und weiße Zettel hoch. Dazu war ein Banner sichtbar mit der klaren Botschaft an die Mannschaft: „Ob oben oder unten, mit dir in allen Stunden“. Anschließend wurde ein Bild gezeigt, auf dem der Vereinsslogen „Nur zusammen“ zu lesen war.

Rot-Weißer HFC-Fanblock zu Beginn der Choreo gegen den 1. FC Saarbrücken. (Foto: Objektfoto)

Der Botschaft ließen die Fans auch Taten folgen. Zwar verlor die Mannschaft das Heimspiel und könnte dadurch am Sonntag noch auf einen Abstiegspatz abrutschen. Doch gab es nach Abpfiff Applaus für die gute Moral und die passende Einstellung sowie gemeinsame Gespräche vor der Kurve.

HFC: Tom Zimmerschied freut sich über Rückhalt bei den Fans

„Es ist toll, dass die Fans anerkennen, dass wir uns Woche für Woche zerreißen“, sagte HFC-Spieler Tom Zimmerschied über die versöhnlichen Szenen und schob den Wunsch aller hinterher: „Ich hoffe, im neuen Jahr läuft es punktemäßig besser.“ Auf die Unterstützung seiner Fans kann sich das Team bei der schwierigen Mission Klassenerhalt wohl verlassen.