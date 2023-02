Drei Kandidaten zur Auswahl: HFC entscheidet sich in Sportdirektor-Frage

Halle (Saale)/MZ - Jens Kiefer hat mit seinem eigentlichen Job beim Halleschen FC noch nicht abgeschlossen. Auf den Posten als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in Halle werde er wieder zurückkehren, sagte der 48-Jährige mit einem Grinsen im Gesicht, nachdem er am Dienstag erstmals in seiner neuen Rolle gefordert war: Als Trainer des Fußball-Drittligisten.