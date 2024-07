Zoff um Fanshop war nicht der einzige Grund Dariusz Wosz spricht über Hintergründe seines Austritts beim HFC

Halle (Saale)/MZ - So viel steht für Dariusz Wosz fest: Die Besuche im Stadion des Halleschen FC, dort, wo er einst den Grundstein für seine spätere glanzvolle Karriere als Profi-Fußballer gelegt hat, werden weniger werden. Möglicherweise verzichtet der in Bochum lebende Wosz künftig bei Aufenthalten in der Heimat sogar komplett auf sie.

„Es gibt für mich kaum Gründe, zu den Spielen zu gehen“, sagt er im Gespräch mit der MZ. Sein Neffe Joscha, seit Sommer beim HFC unter Vertrag, „wäre noch der einzige“, sagt der 324-malige Bundesligaspieler, der einst beim VfL Bochum und Hertha BSC als „Zaubermaus“ für Furore sorgte.

Das Verhältnis zwischen der 55-jährigen HFC-Legende und den Rot-Weißen ist mindestens gestört, maximal zerstört. Wosz hat seine Mitgliedschaft beim HFC gekündigt. Laut „Bild“ vor allem aufgrund der Entscheidung des HFC, das Merchandise künftig wieder in die eigenen Hände zu nehmen, wie das bei nahezu allen Profivereinen üblich ist, und nicht mehr vom Wosz-Fanshop in Halle, dessen stiller Betreiber Dariusz Wosz ebenso ist wie bei den Fanshop-Filialen in Leipzig und Suhl, produzieren und verkaufen zu lassen.

Die Entscheidung wurde von den HFC-Fans nahezu ausschließlich begrüßt. Sie kritisierten schon seit längerem die Arbeit des Wosz-Fanshop, bemängelten etwa wenig kreative Fanartikel. „Ich verstehe, dass man es nicht jedem Recht machen kann“, sagt Wosz. „Aber man sollte darüber vernünftig sprechen. Die Art und Weise, wie das abgelaufen ist, enttäuscht mich daher. Die Mitarbeiter des Wosz-Fanshops waren über viele Jahre mit Herzblut dabei.“

Wosz’ öffentliche Anklage, wird beim HFC auf MZ-Nachfrage bedauert. „Wir nehmen sie mit Bedauern zur Kenntnis und stehen für ein persönliches Gespräch sehr gerne bereit. Das ist immer besser als so etwas über die Medien auszutragen“, heißt es vom Vorstand.

Woszs Darstellungen der Abläufe um den Fanshop könne man jedoch „nicht nachvollziehen. Da muss Dariusz Wosz falsch informiert sein. Tatsächlich haben wir beginnend im zweiten Quartal 2023 zahlreiche Gespräche mit unserem Ausrüster und dem Wosz-Fanshop geführt.“

Das Ergebnis: Altbestände könnten noch vom Wosz-Fanshop verkauft werden. Die neuen, vom Verein selbst produzierten Artikel sollen aber nur noch im neuen Vereinsfanshop erhältlich sein. Im Gespräch mit der MZ stellt Wosz klar, dass die Fanshop-Entscheidung nicht der alleinige Grund für seine Abkehr vom HFC ist. „Mein Austritt aus dem Verein hatte aber auch andere, persönliche Gründe“, sagt er.

Über viele dieser Gründe will er öffentlich nicht sprechen. Aber: Wosz kritisiert auch den Umgang des Vereins mit verdienten Spielern. „In den zwölf Jahren dritter Liga kann ich mich kaum erinnern, dass es bei den Spielen mal so etwas wie einen Legendentisch gegeben hat. Vier Spieler an einen Tisch zu setzen, sie nach außen zu zeigen, das wäre doch für die Öffentlichkeit ein Signal“, sagt er. Einen hohen Stellenwert scheint das Thema beim HFC tatsächlich nicht zu genießen. „Hier müssen wir passen. Da haben wir momentan bei allen Aufgaben, die es zu bewältigen gilt, gerade nichts in Planung“, erklärt der Verein auf MZ-Nachfrage.

Dass der Klub sich die Expertise von Ex-Spielern nicht mehr zunutze mache, kann Wosz ebenfalls nicht nachvollziehen. Er selbst hätte dem Verein als erfahrener Jugendtrainer beratend zur Seite stehen können.

Dem entgegnet der HFC, dass es von Seiten des Vereins durchaus Bemühungen gegeben habe, Wosz für eine Aufgabe im Klub zu gewinnen. Im Raum stand offenbar sogar ein offizieller Posten. „In 2018 wurden Gespräche mit ihm geführt und großes Interesse seitens des HFC ihn einzubinden, das aber nicht erwidert wurde“, heißt es. Nun kam es sogar zum kompletten Zerwürfnis.