Beim Spiel des HFC in Bielefeld sind „Fans“ des Halleschen FC auch auf die eigenen Profis losgegangen. Wie der Verein sich dazu äußert.

Ungarische Hooligans randalieren bei Spiel des HFC in Bielefeld - So reagiert der Club

Fans in weißen Shirts bedrängten in Bielefeld Spieler des HFC.

Halle/MZ - Ein Geheimnis war diese spezielle Freundschaft nie. In den Sozialen Netzwerken sind Fotos zu finden, die Hooligans, die sich dem ungarischen Fußballvereins Újpest Budapest zurechnen, bei einem Besuch in Halle zeigen. Anfang Januar waren sie beim Drittligaspiel des Halleschen FC gegen Ingolstadt zu Gast. Anhänger des HFC, die sich selbst offensichtlich als Hooligans definieren, waren zuvor bereits in Ungarn.