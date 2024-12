Halle/MZ - Der Hallesche FC muss sein letztes Spiel in der Fußball-Regionalliga in diesem Jahr beim VFC Plauen am Samstag (16 Uhr/Mz.de) ohne seinen Trainer Mark Zimmermann bestreiten. Wie der HFC am Dienstagvormittag mitteilte, muss sich der 50-Jährige noch am Donnerstag einem medizinischen Eingriff unterziehen. Die Einheit am Dienstag, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, wurde deshalb bereits von Zimmermanns Co-Trainern André Hainault und Benedikt Seipel geleitet. Das Duo wird die Mannschaft auch am Samstag betreuen.

