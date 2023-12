Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Velbert/MZ - Enrique Lofolomo hat sich auf die trainingsfreien Momente dieser Tage, die er notgedrungen in einem Hotel in Velbert am Rande des Ruhrgebiets verbringt, vorbereitet. „Ich habe die Biografie von Zlatan Ibrahimovic dabei, die mich sehr inspiriert. Und wenn ich mal abschalten möchte, zocke ich auf der Nintendo Switch“, berichtet der Defensivspieler des Halleschen FC über das Buch des schwedischen Superstars und die kleine Spielekonsole, die er mit auf die ausgedehnte Auswärtstour in den Ruhrpott genommen hat.